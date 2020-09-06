لبنان | توقيف مروج مخدرات و 4 أشخاص كانوا يسرقون السيارات ويرسلونها إلى سوريا

قيادة الجيش تلقي القبض على مروج مخدرات و4 سارقين للسيارات
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه “دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم في محلة الحدت- بعبدا المدعو (م.أ) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته 27 ظرفاً من مادة الكوكايين، 51 ظرفاً من مادة باز الكوكايين، و20 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى الدراجة النارية التي كان يتنقل بها خلال عملية الترويج.”
من جهة أخرى، أعلنت القيادة في بيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة زغرين – الهرمل لبنانيين اثنين إضافة إلى اثنين من الجنسية السورية لإقدامهم على سرقة 4 سيارات وإدخالها إلى الداخل السوري، مؤكدة أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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