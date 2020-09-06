لبنان | ريفي: الثورة هي الجواب في مواجهة منظومة الجشع والتبعية والوقاحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 2:59 مساءً اللواء أشرف ريفي غرد اللواء اشرف ريفي على حسابه عبر تويتر بالقول: “المافيا السياسية توزّع الأدوار فيما بينها. “حزب الله” يريد الثلث المعطِّل، عون يريد حكومة موسّعة، باسيل يريد تسمية الوزراء المسيحيين، وجميعهم يريد إستمرار إختطاف البلد الى المزيد من الإنهيار. الثورة هي الجواب في مواجهة منظومة الجشع والتبعية والوقاحة”.

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