لبنان | قوى الأمن تلقي القبض على “سارق الأبقار”.. باعها بـ 80 مليون ليرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 42 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتبا مكافحة المخدرات الاقليمي في زحلة وفي صيدا في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، وذلك في بلدة المرج البقاعية، ويدعى:

ع. خ. (مواليد 1992، سوري)

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تبيّن أن بحقّه 3 مذكرات عدلية بجرم سرقة، استعمال مزوّر، وعدم حيازة أوراق ثبوتية، وخلاصة حكم تقضي بسجنه 5 سنوات وإخراجه من البلاد.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبسرقة 15 “رأس بقر” من بلدة تفاحتا، وببيعها في منطقة المرج، بمبلغ قدره 80 مليون ليرة لبنانية.

أودع المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.