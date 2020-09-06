لبنان | تحذير من هيومن رايتس.. هل هناك جمعيات وهمية في مناطق بيروت المتضررة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا السفير المفوض ل “هيومن رايتس” في لبنان رومانوس رعد في بيان، اللبنانيين جميعا وأهالي المنطقة المنكوبة من انفجار مرفأ بيروت خصوصا، الى “التيقظ والتنبه والتعامل فقط مع الجمعيات الاهلية والمدنية والمؤسسات المرخصة رسميا من السلطات المختصة أو تلك التي تعمل بإشراف الجيش والادارات الرسمية”.

وقال: “نرى اليوم العديد من الذين ينتحلون صفات جمعيات أهلية وأسماء جمعيات مجتمع مدني وغيرها الذين يستغلون وجع وحزن الناس من أجل تنفيذ أهداف خاصة أخرى كالاحتيال والسرقة”.

وشدد على “ضرورة إسراع كل الجهات الرسمية والدولية وهيئات المجتمع المدني في مساعدة أهالي هذه المنطقة المنكوبة والعزيزة علينا جميعا من أجل إعادة إصلاح البيوت المتضررة جزئيا وإعمار ما تهدم ليعود هؤلاء الناس الى بيوتهم قبل حلول الشتاء وبرده وأمطاره”.