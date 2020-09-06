الطقس
يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي، و تستمر خلال الاسبوع القادم
الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل والتي تبقى فوق المعدلات الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا و خلال الفترة الصباحية. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وتبقى فوق معدلاتها الموسمية . يستمر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، كما نذكر الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال موجة الحر وضرورة الإكثار من شرب المياه.
الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم ، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية وتنخفض في المناطق الداخلية.
وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال ” موجة الحر “، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما أن المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل سترتفع درجات الحرارة أكثر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.