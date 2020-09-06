لبنان | هل سترتفع درجات الحرارة أكثر؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي، و تستمر خلال الاسبوع القادم

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل والتي تبقى فوق المعدلات الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا و خلال الفترة الصباحية. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

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الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وتبقى فوق معدلاتها الموسمية . يستمر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، كما نذكر الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال موجة الحر وضرورة الإكثار من شرب المياه.

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم ، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية وتنخفض في المناطق الداخلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال ” موجة الحر “، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما أن المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل .