لبنان | إليكم آخر الأرقام والمعلومات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين انفجار بيروت نشرت رئاسة مجلس الوزراء تقريرها الأسبوعي بشأن انفجار مرفأ بيروت. ويوضح التقرير طرق الاستجابة لهذه الكارثة على الصعد كافة، منها الصحية الغذائية اللوجستية، وغيرها. كما أنه يبيّن بالارقام الواقع اللبناني بعد مرور شهر على وقوع كارثة الانفجار. Advertisements

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