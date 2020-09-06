كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 40 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 3/9/2020 و4/9/2020 وأظهرت النتائج وجود 11 حالة إيجابية. وجاءت نتائج 3/9/2020 كالاتي: Advertisements رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية) وجاءت نتائج 4/9/2020 كالتالي: رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (حالة واحدة إيجابية)

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 11 حالة على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت بتاريخ (3-4) أيلول 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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