لبنان | نقيب أطباء الأسنان: لدعم المواد الأساسية المختصة بطب الأسنان

نقيب أطباء الأسنان في لبنان روجيه ربيز
أشار نقيب أطباء الأسنان في لبنان روجيه ربيز، في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه “بعد حادثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، تقدم لنا أقل من 30 مريضا أصيب أسنانه في الإنفجار، وجزء كبير منهم إصابتهم صعبة جدا، ونحن أعلنا سابقا وتعلن الآن عن أن هناك أطباء جاهزون لتقديم خدمات مجانية بحق من تضررت أسنانهم في انفجار مرفأ بيروت”.
واعتبر نقيب أطباء الأسنان في لبنان في مداخلته، أن “جودة طبابة الأسنان مميزة، وأطباء الأسنان في لبنان مشهود لهم، وهناك سياحة طبية ناشطة إلى لبنان خصيصا لمعالجة الأسنان، نتأمل من الحكومة القادمة ومن المسؤولين أن يأخذوا بعين الإعتبار دعم المواد الأساسية المختصة بطب الأسنان، لعلاج المواطنين وجذب السياحة الطبية إلى لبنان”، كاشفا عن أن “هناك أكثر من 200 عيادة طب أسنان تضررت من جراء الإنفجار، وطبابة الأسنان ليست كماليات، نحن نعمل لنستمر ونقدم خدمات للمواطنين”.
ويعاني القطاع الطبي عموماً في لبنان من تحديات كبيرة وخاصة بعد تفاقم المشكلة الاقتصادية والتحديات التي حلت جراء جائحة كورونا، وسط عجز حكومي عن دعم الجيش الأبيض الذي لايزال يقاوم “باللحم الحي” ليبقى المجتمع اللبناني في امان.
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