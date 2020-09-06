لبنان | وزارة الصحة تشدد على المخالطين: الفحص السلبي لا يعني الخلو من المرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

واصل عداد كورونا إلى الارتفاع أمس السبت، إذ سجل لبنان اليوم 4 وفيات و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شددت وزارة الصحة في بيان لها على الإجراءات الواجب اعتمادها لمخالطي الحالات الإيجابية المصابة بـفيروس كورونا، لناحية أن يقوم كا من خالط أيحالةإيجابية بحجر نفسه طيلة فترة الحضانة.

تكثيف الوزارة لجهودها في متابعة المخالطين جاء بعد رصد انتشار العدوى بين العائلة الواحدة، مع التشديد على أن “الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من المرض، وقد يتحول إلى إيجابي في خلال فترة الحضانة”.

ولفتت الوزارة إلى أن النسبة الأعلى في كشف الحالات الإيجابية للمخالطين تتراوح بين خمسة وسبعة أيام بعد آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية، لذلك تعتبر هذه المدة هي الفضلى لإجراء الفحص ومعاودته في حال دعت الحاجة لذلك.

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من جهة أخرى، أعلن نادي النجمة الرياضي لكرة القدم عن إصابة حارس مرماه علي السبع بفيروس «كورونا»، وذلك بعد إجراء فحص له ولزميله المدافع علي السعدي إثر مخالطتهما للاعب العهد حسين دقيق الذي أصيب بالفيروس، وقد بينت النتائج وجود نتيجة إيجابية لدى السبع، بينما جاءت نتيجة السعدي سلبية. وطلب طبيب النادي الدكتور مازن الأحمدية من الحارس علي السبع التزام الحجر المنزلي، على أن يتابع النادي وضعه الصحي وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، علماً بأن السبع لم يوجد في تمارين الفريق منذ أكثر من أسبوع.

من جهتها، اتخذت إدارة النادي قراراً بإجراء فحوصات الـ«بي سي آر» لجميع لاعبي الفريق يوم الاثنين المقبل قبل انطلاق بطولة الكابتن الودية، حرصاً منها على اتّخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين بشكل دوري.

جنوبا، أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، إلى أنه «وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها ومخيم عين الحلوة، بلغ 190 إصابة».

كذلك أعلنت خلية الأزمة في سهل عكار عن تشكيل خلية مصغرة من البلدات، للتنسيق مع إدارات المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة لمواكبة انطلاقة العام الدراسي، والعمل على تأمين التدابير الصحية الملائمة خاصة في وسائل نقل التلاميذ وضمن المؤسسات.