لبنان | الدولار انخفض فيما الأسعار تحلق!.. والأمن الغذائي في خطر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

مع عودة التأكيدات على عزم حاكم المصرف المركزي رفع الدعم عن الطحين والمحروقات، عادت التكهنات والتحليلات لتتحدث عن حجم الانهيار القادم في الاقتصاد اللبناني وما سيخلفه من أثر سلبي على الليرة وبالتالي على غلاء الأسعار.

إلا اأن اللافت في الآونة الأخيرة هو المعادلة الغير مغهومة بين الدولار وغلاء الأسعار، فمع استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى حوالي 7200 ليرة تقريبا، إلا ان أسعار التجار ما زالت في تصاعد!!

من جانبها قالت نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة إن أسعار السلع الغذائية “تواصل ارتفاعها وسط غياب لأي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع”.

وأضافت في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن الشراء على سعر صرف مرتفع “لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك”.

Advertisements

وتوقعت نعمة في ظل غياب أي آليات ضبط للأسعار ومراقبتها أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل فوضى الدولار أصبحت مرتفعة جدا.

وتؤكد نعمة أن دعم السلة الغذائية لم يساهم في خفض أسعار السلع موضحة أن جمعية حماية المستهلك ترى أن سياسة الدعم التي اعتمدتها الوزارة كانت خاطئة، إذ “اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم”، وأن هذا الدعم لا يصل منه إلى المستهلكين إلا ما بين الـ10 و20 في المائة في أحسن الأحوال.

بدوره يستغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويراه غير مبرر، أما عدم انخفاض الأسعار فيراه أمرا طبيعيا شارحا في حديث مع “الشرق الأوسط” أن أسعار هذه السلع “محتسبة أصلا على أساس حد أعلى لسعر صرف الدولار لا يتجاوز الـ7000 ليرة حتى عندما كان سعره 10000 وذلك لأن أي زيادة فوق هذا الحد تعني عدم القدرة على تصريف هذه البضائع”، لذلك “من الطبيعي أن تبقى أسعار السلع على ما هي عليه والدولار اليوم في حدود الـ7000”.

وفي حين اعتبر البحصلي أن أسعار السلع يمكن أن تبدأ بالانخفاض عندما يتراجع سعر الصرف إلى ما دون الـ7000. أوضح أن حتى هذا الأمر “قد يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن المستورد من تصريف ما تم شراؤه على أساس سعر صرف مرتفع”.