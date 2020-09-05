لبنان | حماية جبل موسى: تقدمنا بشكوى ضد مشتبه بضلوعه بافتعال حريق

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 9:47 مساءً

تقدمت “جمعية حماية جبل موسى” بشكوى بحق أحد الأشخاص الذي تم الاشتباه بضلوعه بافتعال الحريق.

وجددت “ثقتها بالقوى الأمنية والقضاء”، ختمت مؤكدة متابعتها “الوثيقة للقضية وذلك حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوة وحتى يكون ذلك عبرة لمن اعتبر”.

وجاء في بيان: “أعلنت “جمعية حماية جبل موسى”، أنها وعطفا على بيانها في 31 آب الماضي، عن “نشوب حريق متعمد داخل أرجاء المحمية من جهة مدخل قهمز- نهر الذهب عقاريا- آتيا على مساحات حرجية كبيرة، اتخذت الجمعية الإجراءات القانونية اللازمة، عبر تقديمها شكوى بحق أحد الأشخاص الذي تم الإشتباه بضلوعه بإفتعال الحريق”.

وإذ جددت “ثقتها بالقوى الأمنية والقضاء”، ختمت مؤكدة متابعتها “الوثيقة للقضية وذلك حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوة وحتى يكون ذلك عبرة لمن اعتبر”.