لبنان | “الصحة”: 4 وفيات و531 إصابة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات وزارة الصحة العامة يواصل عداد كورونا إلى الارتفاع اليوم السبت، إذ سجل لبنان اليوم 4 وفيات و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وجاء في التقرير اليومي: وزارة الصحة

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