لبنان | مستشفى الحريري: لا وفيات و81 حالة قيد المتابعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعة واحدة مستشفى الحريري أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 أن لا فيات اليوم بالفيروس داخل المستشفى وأن عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى قيد المتابعة بلغ 81 حالة. وجاء في التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 741 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 81. – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22. Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 363 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26. – حالات وفاة: 0.

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