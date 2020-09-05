لبنان | “الكتلة الوطنية”: إلغاء البنك الدولي لقرض بناء سد بسري انتصار لـ”الانتفاضة”

الكتلة الوطنية
اعتبرت “الكتلة الوطنية”، أن إلغاء البنك الدولي لقرض بناء سد بسري، هو انتصار لـ”الانتفاضة”.
وجاء في بيان أصدرته للمناسبة: “وسقط سد بسري، وانتصر المرج وانتصرت معه الانتفاضة اللبنانية”.
ورأت أنه بـ”سقوط” السد “برهنت الانتفاضة انها قادرة بثباتها على تحقيق التغيير، إن لم يكن بالضربة القاضية فبالضربات المتتالية التي ستسقط مشاريعهم الواحد تلو الآخر”.
وختمت: “ولكل المشككين والمستسلمين، فإن من أسقط سد بسري قادر على الإطاحة بكل صفقاتهم تباعا، وذلك بقوة انتفاضة سلمية لشعب مقاوم. والى اللقاء في مواعيد انتصارات جديدة لن تتوقف حتى إسقاط كل السدود التي أقاموها في وجه بناء الدولة”.
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