لبنان | شريم: لن نيأس

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 5:38 مساءً وزيرة المهجرين غادة شريم أسفت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم ألا يتضمن عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مشاركة مجموعة Egmont كما أوصت هيئة التشريع والاستشارات، لكون هذه المجموعة هي الوحيدة الكفيلة بعدم عرقلة مساره. وقالت عبر “تويتر”، ان “هذا الامتناع يضع علامات استفهام على جدوى التدقيق الذي ناضلنا لشهور في الحكومة للوصول إليه”. وأضافت: “فقط للعلم هذه المجموعة تنضوي فيها كل وحدات التحقيق المالي في العالم الشبيهة بهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وقد سبق لها أن اتخذت إجراءات بحق عدد من هذه الوحدات إثر ارتكابها المخالفات. على الرغم من كل شيء لن نيأس”.

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