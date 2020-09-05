لبنان | 4 حالات إيجابية في رحلات 3 ودفعة من فحوص 4 الحالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 3 ساعات مطار بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص أجريت بتاريخ 4/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 3/9/2020 كالتالي: رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 4/9/2020 كالتالي: رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

“رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).

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