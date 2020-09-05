لبنان | المحاولات مستمرة لتسهيل ولادة الحكومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تستمر الاتصالات للبحث في ملف الحكومة لمحاولة تسهيل ولادة الحكومة الجديدة.

وكشفت معلومات صحفية متابعة لعملية التأليف أن “المرحلة الحالية هي مرحلة من التعارف واستطلاع الآراء ووجهات النظر بين الأطراف السياسية والرئيس المكلف مصطفى أديب”.

وأكدت المعلومات أنه “حتى الساعة لا يمكن الحديث عن عرقلة أو تأخر في ولادة الحكومة، ومن المفترض الانتظار حتى يستكمل الرئيس المكلف لقاءاته مع كل الأفرقاء السياسيين”.

توازياً، تحدثت معلومات صحفية صباحاً أن أديب اتفق مع الرئيس ميشال عون في لقائهما الاخير على فسحة قليلة ومعقولة لا طويلة من الوقت لتقييم الامور والخروج بالصيغة الحكومية المقبولة، بعدما اعلن عون تفضيله حكومة موسعة قليلاً لا مصغرة (بين 20 و24 وزيراً)، “لأن تجربة الحقيبتين لوزير واحد لم تكن ناجحة في الحكومة السابقة”.

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وحسب المعلومات ايضاً، يفترض ان يخرج أديب بصيغته حول شكل الحكومة الاسبوع المقبل، وهي حسب المتفق عليه حكومة اختصاصيين لا تكنوقراط وفق قاعدة فصل النيابة عن الوزارة، بمعنى ان تكون لديهم خلفيات سياسية بينما التكنوقراط لا خلفيات سياسية لديهم.

واذ توقعت أن تنجز التشكيلة الحكومية في الوقت الطبيعي المرسوم لها، لم تنف حصول مواكبة فرنسية حثيثة لتذليل ما يمكن ان يستجد من عوائق وعقبات أمام عملية التشكيل.

واستدركت مصادر مطلعة ان موضوع المداورة الذي تحدث عنه الوزير السابق جبران باسيل لا يزال موضع بحث واذا كانت مداورة يجب ان تكون شاملة فلا مداورة جزئية.

وافادت المعلومات ان طرح الميثاقية في التوقيع الرابع لدى الطائفة الشيعية لا يزال قيد البحث مشيرة الى انه تم الخروج من المألوف في تأليف الحكومات لأن هناك حاجة لحكومة متجانسة بكل المعايير والخيارات مفتوحة. ولم تستبعد ان يحمل الرئيس المكلف تشكيلته إلى بعبدا الأربعاء المقبل.