لبنان | بهاء الحريري: سأعلن من خلال تصريح عن الطريقة التي سأخدم فيها لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 3:58 مساءً

أوضح رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين الحريري أن “هناك محاولات لتشكيل حكومة في لبنان وسنرى أي نوع من الحكومات ستبصر النور”.

وفي حديث لقناة “سكاي نيوز”، قال الحريري: “الشعب اللبناني يريد حكومة بأسرع وقت ممكن للتعامل مع المسائل المتراكمة مثل انفجار مرفأ بيروت”، مضيفا ان “من الجيد أن محققين من الـFBI يشاركون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت لتوجيهها”.

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ورأى الحريري أن “الطريقة التي تم تعيين فيها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بين حزب الله وحركة أمل تدفعني لطرح نقاط استفهام عدة”. واعتبر أن “لدى أديب هضبة كبيرة عليه تسلقها وساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر لم يلتق أي من الشخصيات السياسية لدى زيارته للبنان”.

وقال الحريري: “نحن بحاجة لكل مساعدة يمكن أن يقدمها المسؤولون الخارجيون للبنان وعلينا أن نرى ماذا يريد اللبنانيون”، متابعا: “الشعب كان واضحا جدا باعلانه أنه يريد الانفصال عن حزب الله وآلهة الحروب بشكل كامل وكل من ساند هذه الجهات بالسنوات الـ15 الأخيرة”. وأكد الحريري ان “أنا لا أسعى لمنصب رئاسة الوزراء ولكن سيكون لي تصريح في وقت قريب أعلن من خلاله الطريقة التي سأخدم فيها الحياة العامة في لبنان”.

كما رأى الحريري ان “جمال الديمقراطية يتمحور حول البلد والانسان يقوم بما عليه القيام به ولا أريد أن أتقدم بالعمر ثم أقول انني لم أقم بشيء لبلدي”.

وشدد قائلا: “أنا لا أتواجد في الحياة اللبنانية سعيا مني وراء أي منصب سياسي ويجب تقبل الانتقادات”.