لبنان | دريان عرض الوضع الفلسطيني مع هنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من قيادة حركة “حماس” برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة سماحته في مقر دار الفتوى، وعرضنا معه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة، واستمعنا منه الى الموقف الثابت الواضح الأصيل في دعم القضية الفلسطينية في احتضان الشعب الفلسطيني، سواء في المخيمات الفلسطينية في لبنان أو داخل فلسطين المحتلة. وحازت القدس على مساحة واسعة من حديثنا المتبادل، واستمعنا من سماحته إلى موقف إسلامي ولبناني ثابت وأصيل في التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وأيضا برفض الاعتراف بأي مشاريع ينفذها الاحتلال الصهيوني في القدس أو في المسجد الأقصى المبارك”.

أضاف: “تناولنا ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة، والتطورات المتعلقة بصفقة القرن وخطة الضم، ومحاولة ضرب ركائز القضية الفلسطينية، واستمعنا من سماحته إلى دور مقدر وعظيم لدار الفتوى بشأن إخواننا وأهلنا الفلسطينيين الذين يقيمون هنا في لبنان إقامة موقتة إلى حين العودة إن شاء الله إلى أرض فلسطين المباركة”.

وختم: “أريد أن أعبر عن عظيم التقدير والإجلال لدار الفتوى في لبنان ولموقفها التاريخي والأصيل، لحيويتها ومتابعتها لكل التطورات على الصعيد الفلسطيني وخصوصا في هذه المرحلة، وهي تمثل عنوانا راسخا وركنا متينا قويا في الحياة اللبنانية في كل مجالات هذه الحياة، وأيضا نعتبرها عمقا استراتيجيا وفكريا وثقافيا وفقهيا وخيريا وإنسانيا وسياسيا أيضا لفلسطين المباركة ولشعبها بإذن الله تعالى”.