لبنان | حفل موسيقي في مجلس الشيوخ الفرنسي من أجل لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

حفل موسيقي في مجلس الشيوخ الفرنسي من أجل لبنان

أقام الموسيقار اللبناني عمر حرفوش حفلا موسيقيا، برعاية رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، في قاعة المجلس في باريس، “من أجل لبنان” بعد الإنفجار الذي هز العاصمة بيروت والعالم أجمع، بحضور البرلماني والوزير السابق فيليب دوست بلازي، عضو مجلس الشيوخ ناتالي غوليه، نبال عواضة، وفاعليات فنية وثقافية.

وقلد دوست بلازي الموسيقي حرفوش ميدالية باسم مجلس الشيوخ الفرنسي، تقديرا لجهوده من أجل لبنان.