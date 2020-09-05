لبنان | الجيش: تفجير نيترات الامونيوم التي وجدت في المرفأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 11 ثانية نيترات الامونيوم أعلنت قيادة الجيش أنه تمّت معالجة كمية نيترات الامونيوم التي وجدت منذ ايام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها ٤ اطنان و٣٥٠ كلغ. وأوضحت القيادة أن وحدات فوج الهندسة عملت على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش.

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