لبنان | القاضي ابراهيم تفقد منشآت المطار وهذا ما طلبه

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 8 دقائق مطار رفيق الحريري جال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث عاين البنى التحتية وكل المنشآت داخل المطار. وألزم ابراهيم الشركة المشغلة القيام بالإصلاحات بشكل فوري، وإجراء الصيانة وإعادة التأهيل لما يشكل الامر من خطر على السلامة العامة، على أن تطالب الشركة لاحقا بمستحقاتها من الدولة عن الأعمال المطلوبة.

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