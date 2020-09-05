كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 1:11 مساءً راوول نعمة غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عبر تويتر قائلا: “منذ أن بدأنا في دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لم تنخفض أسعارها بل ارتفعت بعضها ضعف الاسعار السابقة للدعم. لذا لن أوافق على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدراً للمال العام، مع الإستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض اسعارها بشكل ملحوظ.”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نعمة لن يوافق على دعم هذه السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.