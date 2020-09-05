لبنان | ما هو جديد التحقيقات وصور الأقمار الصناعية في ملف انفجار مرفأ بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 7 دقائق

بعد الكارثة المروعة التي هزت مرفأ بيروت في الرباع من آب الماضي، كشفت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت ،مما نتج عنه خسائر بشرية ومادية هائلة.

ونشر موقع “فوكس نيوز” جينها الإخباري الأمريكي، منظورًا أكثر واقعية للانفجارين اللذين أوديا بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 آخرين، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستودعات والمباني في المنطقة المحيطة.

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وأحدث الانفجار أضرارا هائلة في المستشفيات وأدى إلى تحطم نوافذ الأبنية التي تبعد أميالا عن موقع الانفجار، حيث انتقلت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار من الواجهة البحرية الصناعية إلى المناطق السكنية ومناطق التسوق في المدينة.

وفي جديد التحقيقات فقد أوضحت مصادر قضائية انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمحقق العدلي القاضي فادي صوان طلبا من الفرقة الانكليزية والـ FBI صوراً التقطتها الاقمار الاصطناعية الخاصة ببلادهما في تاريخ الانفجار، إلّا أنّ الدولة اللبنانية لم تحصل حتى اليوم على إجابات رسمية عن هذا الامر وعمّا اذا كانت الاقمار موجّهة فوق لبنان أثناء وقوع الانفجار. مع الاشارة الى انّ لبنان طلب الامر نفسه من الاميركيين والفرنسيين، وبحسب المعلومات فإنّ الولايات المتحدة لم تستجب حتى الآن لطلب لبنان ولا يمكن معرفة السبب، ووفق المصادر فإنّ الاقمار ربما لم تكن موجّهة صوب بيروت او لبنان عند وقوع الانفجار، او لم تكن قريبة منها، حسبما نقلت “الجمهورية”.

وفي ما خص مدة التحقيق وحجم التوقيفات، فتقول المصادر “انّ كل الاحتمالات واردة، ولا أحد فوق رأسه خيمة في هذه الجريمة”، علماً أنّ القاضي صوّان سيستمع الاسبوع المقبل، وفق المعلومات، الى وزراء الاشغال والداخلية والعدل السابقين الذين وصلتهم تحذيرات في شأن النيترات. وعند سؤال المصادر عن أسباب استبعاد وزراء المال عن التحقيق؟ أجابت: “من قال انه لن يتم استدعاؤهم لاحقاً، فالاستجوابات لم تنتهِ وكذلك التحقيق، وكل مسؤول سيأتي دوره وفق مهماته في الأمرة المباشرة الصلاحية او الاختصاص في مرفأ بيروت”.