لبنان | موجة الحرّ مستمرة… وانتشار الحرائق يدق ناقوس الخطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

تستمر موجة الحرّ القوية في الايام المقبلة وتكون الحرارة فوق المعدلات خصوصاً جبلاً وبقاعاً انما حدتها ستكون اقل من الايام الماضية وتحذير من نشوب حرائق.

طقس اليوم السبت على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٨ و٣٥ درجة، بقاعا بين ٢٣ و٤٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٧ و٣٥ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٥ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

طقس يوم غد على الشكل التالي:

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الأحد: طقس حار مع انخفاض الحرارة والتي تسجل ساحلا بين ٢٨ و٣٣ بقاعا بين ٢٠ و٤١ درجة اما على الـ ١٠٠٠م بين ٢٤ و٣٣ درجة فيما الأجواء مشمسة مع بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على الجبال والرياح غربية.

ويحذر خبراء من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية وانتشارها سريعاً، مما قد يؤدي لخروجها عن السيطرة، خاصة مع ازدياد موجة الحر، كما كان الحال في العام الماضي في حرائق الشوف، خاصة مع الإمكانيات الضعيفة والمترهلة لدى الددولة اللبنانية في مواجهة هكذا كوارث.

والنيران التي اندلعت أمس في أحراج الضنية كانت لتدق ناقوس الخطر، خاصة بعد وصولها إلى أعتاب المنازل في بعض القرى، إلى أن أعلن الدفاع المدني أنه “بعد مواصلة عمليات الإطفاء طيلة الليل منذ الساعة ٩،٣٠ مساء تمكن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم من إخماد النيران التي اندلعت في مساحة شاسعة من الاحراج الممتدة بين بلدتي داريا وايزال في قضاء الضنية والتي كانت على مسافة قريبة جداً من المنازل التي يقطنها أهالي المنطقة”.