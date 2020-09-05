لبنان | بعد الاستماع لدياب.. التحقيقات في انفجار المرفأ ستطال وزراء ومسؤولين

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

رأى مصدر قضائي أن “الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشراً على أن التحقيق ماضٍ من دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون”. وعما إذا كان المحقق العدلي سيستجوب قادة سياسيين آخرين، رأى المصدر أن “التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حصل”.

وينتظر أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد التحقيق في هذا الملف، إذ استدعى المحقق العدلي أربعة شهود للاستماع إلى إفاداتهم يوم الاثنين المقبل، ممن وردت أسماؤهم خلال استجواب المدعى عليهم الذين جرى توقيفهم. وكشف المصدر القضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن القاضي صوان “سيعقد جلسات مكثفة طيلة الأسبوعين المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين في المرفأ، ممن كانوا على علم بوجود (نيترات الأمونيوم) في المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة”.

واستمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان أيضاً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، وذلك ضمن التوجه القضائي للاستماع إلى مسؤولين سياسيين، بعد التحقيق مع أكثر من عشرين شخصاً، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم الشهر الماضي.

وكان القاضي فادي صوان قد استجوب يوم الثلاثاء الماضي مسؤول المخابرات في المرفأ العميد أنطوان سلوم، والرائد في أمن الدولة جوزف النداف، والرائد في الأمن العام شربل فواز، والرائد في الأمن العام داود فياض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.