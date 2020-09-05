لبنان | سد بسري لن يمر.. البنك الدولي يلغي صرف تمويل السد

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

قال البنك الدولي مساء يوم الجمعة، إنه أخطر الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد “بسري”، وأشار البنك الدولي إلى أن قرار إلغاء القرض اللبناني سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء السد. وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وذكر البنك في بيان أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره أمس الجمعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد فرض على الحكومة اللبنانية الموعد النهائي لاستئناف بناء مشروع سد بسري بعد تجميده في 17 أبريل 2020.

وفي 26 يوليو احتشد متظاهرون أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت للتعبير عن رفضهم للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن موقع بناء سد بسري.

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وحمل المتظاهرون لافتات تتضمن رسائل مثل: “أوقفوا تدمير مواقع التراث”، و”البنك الدولي يدمر أرضنا، أنقذوا بسري” معتقدين بأن السد سيؤثر على المواقع المحلية البيئية والأثرية.

وقاد الناشطون حملة طويلة ضد المشروع الممول من البنك الدولي، والذي من شأنه أن يلحق أضرارا جمة بوادي بسري والغابات الكثيفة والأراضي الزراعية، فضلا عن عدد كبير من المواقع التراثية على حد قولهم.

ونفذت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري في وقت سابق اعتصامًا أمام مقر البنك الدولي في وسط بيروت للتأكيد على رفضهم لإقامة السد مشددين على الأضرار البيئية التي سيتسبب بها للمرج، وحملوا لافتات كُتب عليها: “لا لسد بسري”، “لا لتمويل الفاسدين”، “نعم بسري محمية طبيعية”.

ويندرج السد ضمن مشروع تعزيز إمدادات المياه في لبنان الذي سيزود مياه الشرب الأساسية لمنطقة بيروت الكبرى.