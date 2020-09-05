لبنان | بعد 24 ساعة من العمل المتواصل.. إخماد الحرائق في أحراج الضنية وإبعادها عن المنازل

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الدفاع المدني أنه “بعد مواصلة عمليات الإطفاء طيلة الليل منذ الساعة ٩،٣٠ مساء تمكن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم من إخماد النيران التي اندلعت في مساحة شاسعة من الاحراج الممتدة بين بلدتي داريا وايزال في قضاء الضنية والتي كانت على مسافة قريبة جداً من المنازل التي يقطنها أهالي المنطقة”.

وقد اعترض العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة كان أبرزها اشتداد سرعة الهواء وتبدل مساره يمينا ويسارا، إضافة إلى عدم توفر الطرقات لوصول آليات الدفاع المدني الى موقع الحريق ما اضطر العناصر للاستعانة بالمضخات اليدوية للتمكن من السيطرة على النيران.

وقد تأكد العناصر من اتمام عمليات التبريد لرقعة الحريق قبل مغادرتهم منعاً من تجدده.

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شبّت سلسلة حرائق في البلدات العكارية التالية: حريق في بلدة مشتى حمود إلتهم أعشابا يابسة وأشجارا متنوعة، حريق في بلدة شدرا بالقرب من المنازل أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة، حريق في بلدة المجدل إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المختلفة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني كل ضمن نطاقه، لتطويق الحريق وإخماده وتبريده خوفا من إشتعاله مجددا.

يذكر أن مصلحة الأرصاد الجوية حذرت سابقاً المواطنين من اندلاع حرائق في الأحراج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في السياق، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم قليل الغيوم إجمالاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحياناً ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.