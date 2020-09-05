لبنان | البراكس: هناك أزمة ولا أزمة.. ومتخوفون من مرحلة ما بعد رفع الدعم

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 8:48 صباحًا

قال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس لصحيفة ”الجمهورية” إن “هناك أزمة ولا أزمة، ففي المدى القريب لا أزمة ومنشآت النفط لديها محروقات وتُسلّم التجّار، لكننا متخوفون من أزمة بعد رفع الدعم أي بعد 3 اشهر”.

وأوضح انّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الشركات المستوردة للنفط والادوية والقمح انه يريد ان يعرف مسبقاً الكمية المنوي استيرادها ليتمكن من تقسيم الكتلة النقدية المحدودة المتبقية وتوزيعها بعدل، وللحد من جشع بعض التجار والحؤول دون اي توجه من قبلهم لاستيراد كميات كبيرة على سعر 1515 يُستفاد منها بعد رفع الدعم بتحقيق ارباح طائلة، وطلبَ من وزارة الطاقة منذ أسبوعين تزويده بالكميات التي تريد الشركات المستوردة للنفط استيرادها من الآن حتى نهاية عام 2020، وذلك في محاولة منه لجدولة مصاريفه، ليقسّم كم تبقى لديه من أموال، بحيث لا يتم استيراد كميات أكبر من طاقة المركزي على دفعها، وهذا نوع من وضع خطة استباقية من قبل المركزي لوضع ضوابط على الاستيراد المدعوم كي لا تتفلت الأمور”.

ورداً على سؤال، أشار الى انه في حال استمر مصرف لبنان في تأخير توقيع اعتمادات استيراد النفط للشركات، من المؤكد اننا سنكون أمام مشكلة، لكن في الوقت الحاضر لا أزمة بعد، رغم ان المحطات لا تتسلّم كميات كبيرة من المحروقات، لكن في حال لم يتم الافراج عن البواخر الراسية قبالة الشاطئ حتى نهاية الاسبوع المقبل، لا شك بأننا سنكون امام أزمة.