لبنان | هل ألغي نظام الكفالة في لبنان؟

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وزيرة العمل لميا يمين
أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، أنها “أصدرت عقد العمل الموحَّد، الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين”.
وأضافت يمّين، أنها “أنهت مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية”.
ونظام الكفالة يعني أن عاملة المنزل المهاجرة لا تستطيع الاستقالة بكل بساطة إذا كانت ظروف عملها مسيئة. إذ أنها بحاجة إلى موافقة صاحب العمل، الذي يحدث أن يكون هو الذي يرتكب الإساءة في هذه الحالات، التي توضح كيف يمكن لنظام الكفالة أن يسهم في تيسير العمل الجبري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.