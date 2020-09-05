لبنان | هل ألغي نظام الكفالة في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، أنها “أصدرت عقد العمل الموحَّد، الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين”.

وأضافت يمّين، أنها “أنهت مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية”.

ونظام الكفالة يعني أن عاملة المنزل المهاجرة لا تستطيع الاستقالة بكل بساطة إذا كانت ظروف عملها مسيئة. إذ أنها بحاجة إلى موافقة صاحب العمل، الذي يحدث أن يكون هو الذي يرتكب الإساءة في هذه الحالات، التي توضح كيف يمكن لنظام الكفالة أن يسهم في تيسير العمل الجبري.