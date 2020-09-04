لبنان | “الصحة”: 3 حالات ايجابية نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة مطار بيروت افادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 3/9/2020. وأظهرت النتائج وجود 3 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي: – رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

– رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 3/9/2020 كالتالي:

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

” رحلة اديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

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