لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 3 إصابات مثبتة ومؤكدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تم تسجيل اليوم 3 إصابات بـcovid19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات كلها لمقيمين مخالطين، وتوزعت على النحو الآتي: الحوش 2 وجويا 1.

كما كما سجلت 12 حالة مشتبه بإصابتها، وهي قيد المتابعة”.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 529 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 171 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 358 حالة محلية (354 حالة من المخالطين)، من بينها 81 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و7 حالات من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، و22 حالة من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و9 حالات وفاة محلية. وتماثل 251 منهم الى الشفاء بشكل تام، بعدما سجلت اليوم 9 حالات شفاء”.

ولفتت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.