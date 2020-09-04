لبنان | السفارة اليابانية: قرار لحكومتنا بتقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار لمساعدة اللبنانيين واللاجئين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قررت حكومة اليابان، استجابة للأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل في بيروت بـ4 آب تقديم منحة طارئة بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لمساعدة المواطنين اللبنانيين واللاجئين داخل البلاد، وذلك في أعقاب المساعدة الطارئة التي تم تحديدها في 7 آب”.

واشارت إلى أن “هذه المنحة تشكل دفعة ثانية من المساعدات اليابانية، والتي تلت معدات الإغاثة الطارئة التي تضمنت خيما، أسرة نوم، وبطانيات وغيرها عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا في 10 آب”.

وأوضحت في بيان، “هذه المنحة تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية في مجالات مثل الأمن الغذائي والمأوى والصحة للمواطنين اللبنانيين واللاجئين داخل البلاد، من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقالت: “إن النتيجة المتوقعة لهذه المنحة هي كما يلي:

– صيانة المعدات والمرافق والمخازن للواردات الغذائية في مرفأ بيروت لضمان الأمن الغذائي للمواطنين اللبنانيين.

– إصلاح مستودع أدوية مركزي واحد و3 مراكز رعاية صحية أولية لمواصلة الخدمات الصحية والتحصين والرعاية الصحية النفسية ل300.000 شخص بما في ذلك الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقين.

– توفير المعدات الطبية وإصلاح المباني ل13 مستشفى ومنشأتين للخدمات الطبية الطارئة.

– توفير أطقم مقاومة للعوامل الجوية لحوالى 850 أسرة، ودعم إصلاح الملاجئ ل160 أسرة.

– توفير استجابة حماية لما يقارب ال430 شخصا بحاجة إلى مساعدة خاصة، بما في ذلك المعوقون وكبار السن”.

وأعلنت أن “اليابان أملت في أن تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية بطريقة سريعة وشفافة، وتحقيق نمو مستدام”، مشيرة إلى أن “اليابان تواصل التعاون مع المجتمع الدولي حتى تتمكن من التغلب على هذه الأزمة”.