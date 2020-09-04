لبنان | “الصحة”: 4 وفيات و527 إصابة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4 وفيات و527 اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 19490 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة

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