لبنان | الكاردينال بارولين: سنتمكن من عبور هذا الطريق الصعب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أننا “صلينا اليوم على نية الجميع، وخصوصا المتضررين من الإنفجار، والجرحى، والعائلات التي هجرت من بيوتها، ولكل الناس الذين يتألمون جراء الحادث الذي حصل”.

وقال خلال مشاركته في اليوم العالمي للصلاة والصوم الذي دعا إليه البابا فرنسيس من أجل لبنان: “اليوم نشهد على قوة المحبة التي ظهرت من خلال التضامن بين جميع الأفراد والجمعيات والمؤسسات التى أتت للنجدة”.

وأضاف: “لذا هذه إشارات الرجاء، فقد تكلمنا كثيرا على الرجاء في اليومين الآخيرين، فبالرجاء، سنتمكن من عبور هذا الطريق الصعب. لذا نطلب اليوم الصلاة للعذراء مريم لتباركنا وليكون الله معنا”.

وشارك رئيس رابطة “كاريتاس لبنان” الاب ميشال عبود الكرملي على رأس فريق من “كاريتاس” في محطة الصلاة التي اقيمت امام مرفأ بيروت، في اليوم العالمي للصلاة والصوم الذي دعا إليه البابا فرنسيس من أجل لبنان بمشاركة امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتاري ورئيس اساقفة بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر.

وافتتحت المحطة بكلمة للأب ميشال عبود قال فيها: “من قلب الدمار، من صرخة الموجوعين، من بكاء الحزانى، البابا فرنسيس الذي هو على رأس الكنيسة جمعاء ويمثلها، قلبه في لبنان. لذا، هذا القلب ارسله بواسطة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر حاضرة الفاتيكان، نعم، نقدم الدعم المعنوي، والمادي، والإجتماعي على كل الأصعدة، وإنما نقول دائما الله هو الأولوية”.

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اضاف: ” اخذوا حياتنا، دمروا كنائسنا ومستشفياتنا، قتلوا أحباءنا، دمروا بيوتنا، ولكن لن يسطتيعوا تدمير إيماننا”.

ثم، أنشدت المرنمة جومانا مدور والعازف مارك بو نعوم ترتيلة “يا سيد الرحمة” التي تتوجه الى الرب الذي يرحمنا ويولدنا من جديد.

بعدها رفع الآباء الصلاة على نية لبنان وشعبه. ووضعوا إكليلا من الزهور بإسم البابا فرنسيس وبإسم الجميع للتعبير عن الحب والرجاء لراحة نفس الشهداء الذين سقطوا في الانفجار.

وكانت لـ”كاريتاس” مشاركة كثيفة في القداس الذي احتفل به بارولين امس في ساحة مزار سيدة حريصا بمعاونة لفيف من الكهنة.