لبنان | بعد التحذيرات… حرائق في بلدات عكارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

شبّت سلسلة حرائق في البلدات العكارية التالية: حريق في بلدة مشتى حمود إلتهم أعشابا يابسة وأشجارا متنوعة، حريق في بلدة شدرا بالقرب من المنازل أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة، حريق في بلدة المجدل إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المختلفة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني كل ضمن نطاقه، لتطويق الحريق وإخماده وتبريده خوفا من إشتعاله مجددا.

يذكر أن مصلحة الأرصاد الجوية حذرت سابقاً المواطنين من اندلاع حرائق في الأحراج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في السياق، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم قليل الغيوم إجمالاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحياناً ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وفي ما يلي ارشادات ونصائح لتفادي تلك المخاطر:

– عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخصوصاً أوقات الذروة.

– شرب كميات كبيرة من السوائل وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب.

– عدم تناول المشروبات التي تحتوي الكافيين أو السكر لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

– يفضل ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

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– ارتداء القبعات والنظارات الشمسية.

– عدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى لو لفترات قليلة.

نصائح هامة لحماية المركبات خلال ارتفاع الحرارات في الموجة الحارة:

-ضرورة عمل الصيانة الدورية للسيارة والمحافظة على المنظومة الكهربائية

– تفقد نظام التبريد والتهوية

– التنبيه من ترك الولاعات في السيارة ورمي أعقاب السجائر داخل المركبة

– طفاية الحريق اليدوية تعتبر خط الدفاع الأول في حال حدوث حريق في المركبة

تحذير من خطر ترك عبوات المعقمات في المركبات:

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام واستمرار استخدام المعقمات بسبب جائحة كورونا، ينبغي أن ينتبه مستخدمو هذه المعقمات من تركها في السيارة وتعريضها للحرارة أو الشمس؛ كون ذلك يشكل خطورة كبيرة، قد تؤدي لاحتراق المركبة، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الكحول.