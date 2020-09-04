لبنان | والدة وسام عيد: من قتل رفيق الحريري ومن بعدها ابني هو حزب الله (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 2:59 مساءً

في تصريح صوتي لـ”الحدث” اشارت والدة الرائد الشهيد وسام عيد إلى أن “حزب الله” هدد نجلها مرتين للتوقف عن التحقيقات باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ولفتت الى ان “من قتل رفيق الحريري ومن بعدها ابني هو حزب الله، وتحقيقات ابني أكدت أن السيارة التي وضعت متفجرات اغتيال الحريري توجهت للضاحية الجنوبية”. مؤكدة ان “القاضي رزق سرب تحقيقات اغتيال الحريري لحزب الله وأبلغ قاتل الحريري بمجريات التحقيقات”،

كما اشارت الى أن “لبنان أصبح دولة تابعة لإيران ويحكمها حزب الله، وكل ما يجري في لبنان هو بموافقة حزب الله أو بأمر منه”.