لبنان | إخراج قيد الكتروني..الثلاثاء المقبل

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آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 2:14 مساءً
إخراج قيد
بسبب أزمة كورونا وإعلان التعبئة العامة الذي يمتد لآخر السنة، وتعطل معاملات العديد معظم المواطنين وظهور مشكلة في استحصال على إخراج القيد.
أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات انها تسعى لإطلاق تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنات والمواطنين للاستحصال على إخراج قيد فردي بطريقة إلكترونية وسهلة تضمن وضوح المعلومات الواردة فيه، من دون تكبيدهم مبالغ مالية إضافية. كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنات والمواطنين الحصول على إخراج القيد الإلكتروني من مكان القيد في المرة الأولى، ومن بعدها من مكان السكن.
ومن المقرر أن تعقد المديرية مؤتمرا صحافيا بعنوان “إخراج القيد صار إلكتروني”، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في مبنى الوزارة – جناح المديرية الصنائع، لإطلاق خدمة وحملة الإخراج القيد الإلكتروني.
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