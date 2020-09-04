لبنان | اليابان ترسل مساعدات للبنان بقيمة 5 مليون دولار..ومساع لتأمين المزيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ 60 دقيقة

لا زالت اليابان تقدم مساعداتها إلى لبنان في الكارثة التي حلت عليه في بداية آب، والتي خلفت ضرر بالغ بالنسبة للأهالي بالإضافة إلى الأضرار المادية، وقدرت المساعدات بخمس ملايين دولار، وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات اليابانية قد وصلت إلى لبنان مباشرة بعد الانفجار.

ونقل ممثل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في اليابان WLCU الدكتور عماد عجمي عن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة TOSHIHIRO NIRAT “ان هذه المساعدات بدأت بالوصول تباعاً الى لبنان عبر المؤسسات الدولية وهي تشمل مساعدات إنسانية وطبّية ومواد غذائية ومنازل جاهزة”.

واوضح عجمي الذي تم تعيينه اخيراً من قبل الجامعة الثقافية اللبنانية أي الدياسبورا اللبنانية التي تمثل المغتربين كممثل لها في اليابان، “ان كمية كبيرة من هذه المساعدات تم نقلها من مكاتب تابعة للمنظمات الدولية في دبي كي تصل بالسرعة اللازمة الى بيروت التي وصلتها بالفعل”.

ونقل عن الوزير نيمكاي ان المبالغ سلّمت على النحو الاتي:

-برنامج الغذاء العالمي WFPI، 1.500.000 مليون ونصف مليون دولار أميركي.

-اليونيسف مليون وثلاثماية الف دولار أميركي.

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-الصليب الأحمر الدولي.

– icrc مليون ومائتان الف دولار أميركي 1.2.

-الأمم المتن للاجئين UNHCR مليون دولار أميركي.

ولفت عجمي الى “ان السفارة اللبنانية في اليابان والسفير نضال يحي يقومون بنشاطات مع أفراد الجالية اللبنانية لتأمين مزيد من المساعدات.

وأفاد عجمي “انه في صدد إقامة فروع للجامعة التي تمثل المغتربين في المدن التي يتواجد فيها اللبنانيون رغم قلّة عددهم، وانه بالفعل تم اختيار انتخاب ممثلين لبعضها ونحن في صدد استكمال عملية الانتخاب في الفروع”.

واشار الى “ان اليابان ستتحوّل الى مركز قاري يمثّل دول شرق آسيا على غرار المراكز القارية في أميركا وأفريقيا وأوروبا”.

وقال “ان افراد الجالية اللبنانية في اليابان ورغم عددهم القليل فانهم يقومون بنشاط مميز على كافة الصعد ومنها إقامة ولائم يعود مردودها لدعم لبنان إضافة الى اتصالاتهم ونشاطاتهم على أصعدة أخرى نقلهم صورة حية لوسائل الإعلام اليابانية”.