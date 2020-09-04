لبنان | هذا ما بحثه الوزير حمد حسن مع رئيس جامعة بيروت العربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 1:25 مساءً وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع رئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع رئيس “جامعة بيروت العربية” عمرو جلال العدوي يرافقه عميد كلية الصيدلة في الجامعة عبد الله اللقاني في سبل اعتماد مختبر “جامعة بيروت العربية” لإجراء فحوص على الأدوية وفق المعايير والشروط العلمية والطبية التي تتبعها وزارة الصحة، وذلك في سياق الاستراتيجية المتبعة لتعزيز التعاون الطبي والأكاديمي بين وزارة الصحة العامة والمؤسسات الأكاديمية.

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