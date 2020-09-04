- 1/2
- 2/2
حزب الله
يرجح الأمن الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني سيحاول تنفيذ هجوم انتقامي، ردا على مقتل أحد عناصره في سوريا بهجوم إسرائيلي، بحسب ما أفادت قناة “I24 NEWS”، التي حددت موعد الهجوم، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل برأس السنة العبرية، أي خلال الأسبوعين القادمين.
وما يعزز هذا الترجيح، بحسب القناة، الخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله، الأحد الماضي، حينما أعرب عن تصميم حزبه على تنفيذ الهجوم.
واشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم على وجه اليقين، “الخطوط العريضة للهجوم”، لكنه لا يستبعد إمكانية إطلاق صواريخ بالقرب من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أو تسلل عناصر لـ”حزب الله” إلى إسرائيل، أو إطلاق نيران مضادة للدبابات.
ومنذ مقتل عنصر من “حزب الله” في سوريا بغارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار دمشق، الشهر الماضي، يحاول الحزب البحث عن كيفية الرد على ذلك، في وقت أبقت إسرائيل على حالة التأهب القصوى على طول حدودها الشمالية مع لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في هذا التاريخ سيهاجم “حزب الله” إسرائيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.