لبنان | في هذا التاريخ سيهاجم “حزب الله” إسرائيل!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 21 ثانية

يرجح الأمن الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني سيحاول تنفيذ هجوم انتقامي، ردا على مقتل أحد عناصره في سوريا بهجوم إسرائيلي، بحسب ما أفادت قناة “I24 NEWS”، التي حددت موعد الهجوم، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل برأس السنة العبرية، أي خلال الأسبوعين القادمين.

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وما يعزز هذا الترجيح، بحسب القناة، الخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله، الأحد الماضي، حينما أعرب عن تصميم حزبه على تنفيذ الهجوم.

واشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم على وجه اليقين، “الخطوط العريضة للهجوم”، لكنه لا يستبعد إمكانية إطلاق صواريخ بالقرب من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أو تسلل عناصر لـ”حزب الله” إلى إسرائيل، أو إطلاق نيران مضادة للدبابات.

ومنذ مقتل عنصر من “حزب الله” في سوريا بغارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار دمشق، الشهر الماضي، يحاول الحزب البحث عن كيفية الرد على ذلك، في وقت أبقت إسرائيل على حالة التأهب القصوى على طول حدودها الشمالية مع لبنان.