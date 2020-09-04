لبنان | دهم منازل مطلوبين في بعلبك الهرمل

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الجيش اللبناني
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“دهمت قوة من الجيش في محلة الشراونة – بعلبك، منزل المطلوب نصري عدنان جعفر، وضبطت بداخله كمية من المخدرات وحشيشة الكيف، ونحو 3700 حبة كبتاغون، وخمس آلات لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى 3 كاميرات مراقبة وجهاز إتصال لاسلكي وكمية من الذخائر الحربية.
كما دهمت قوة أخرى في محلة تل الأبيض – بعلبك، منزل المطلوب نوح زعيتر، وضبطت بداخله كمية من مادة حشيشة الكيف.
وفي منطقة الهرمل، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين إثر خلاف بين عائلتين تطور إلى تبادل لإطلاق نار وقذائف “آر بي جي”، وأوقفت المدعو (ح.ح) أحد مسبّبي الخلاف ومطلقي القذائف، وقد عثر داخل منزله على كمية من الذخائر الحربية”.
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