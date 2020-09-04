لبنان | الكاردينال بيترو بارولين من بعبدا: لبنان ليس وحيداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعتين

أكد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بعد لقائه الرئيس ميشال عون أن الكرسي الرسولي يعطي اهمية كبيرة للبنان، مشددا على أن لبنان ليس وحيداً وهناك دعم دولي لاعادة اعمار بيروت بعد الانفجار.”

وقال بارولين:”كما قال البابا يوحنا بولس الثاني “لبنان رسالة” ولبنان يجب أن يحافظ على مكوناته”.

من جهته، حمّل الرئيس عون بارولين امتنانه للبابا فرنسيس على مبادرته بالدعوة الى اعتبار اليوم يوم صلاة وصوم عالمي من أجل لبنان.

وقال عون للكاردينال بارولين: “بعد مرور شهر على كارثة المرفأ نذكر الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين أصيبوا والناس الذين خسروا أرزاقهم. ونؤكد ان العدالة ستطبق على كل متسبب او مهمل، وهذا من حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الألم”.