لبنان | درجات الحرارة إلى معدلات مرتفعة جداً.. وموجة الحر تنذر بالمخاطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 5 دقائق

تستمر موجة الحرّ القوية والحرارة مرتفعة جداً بالمقارنة مع المعدلات خاصة جبلاً حيث بلغت بالأمس ٤٠ درجة حسب محطتنا للرصد الجوي على ارتفاع ٨٢٠م وبقاعاً تخطت ال ٤٠ درجة مع رطوبة متدنية. اشارة الى ان هذه الكتل مصدرها منطقة شبه الجزيرة العربية ومن المتوقع ان تضعف بدءا من يوم الأحد وتنحسر كليا يوم الاربعاء من الأسبوع المقبل فيما نحذر من نشوب حرائق.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

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١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٦ درجة، بقاعا بين ١٩ و ٤٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٣٧ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٥ كم/س

٤- الرطوبة ٥٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

طقس اليومين المقبلين:

السبت : طقس حار جدا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تسجل ساحلا بين ٢٩ و ٣٧ بقاعا بين ٢٠ و ٤٢ درجة اما على ال ١٠٠٠م بين ٢٦ و ٣٥ درجة فيما الأجواء مشمسة والرياح شمالية غربية.

الأحد : طقس حار جدا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تسجل ساحلا بين ٢٩ و ٣٦ بقاعا بين ٢٠ و ٤٢ درجة اما على ال ١٠٠٠م بين ٢٦ و ٣٥ درجة فيما الأجواء مشمسة والرياح شمالية غربية.