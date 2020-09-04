لبنان | مستشفى الياس الهراوي: معاودة العمل في مختبر كورونا بدءا من اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 10 دقائق

أعلنت إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في بيان عن “معاودة العمل في مختبر فيروس الكورونا في المستشفى وذلك بدءا من اليوم الجمعة “.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المستشفى الآتي: “إنه بتاريخ 26 آب 2020 وافق وزير الصحة الدكتور حمد حسن على قرار مجلس الإدارة الذي قضى بتعيين الدكتور في العلوم البيولوجيا ميرا سمير موسى شمعون مسؤولة عن مختبر الـPCR في المستشفى مع ثلاثة تقنيين مخبريين. وقام فريق متخصص بالكشف على المختبر ومعاينة كل الآلات والأدوات الخاصة فيه. وبعد وضع آلية للعمل داخل المختبر والإنتهاء من الترتيبات اللازمة كافة، تعلن إدارة المستشفى عن معاودة تشغيل مختبر الـPCR وإجراء الفحوصات إبتداءا من صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 4 ايلول 2020 على أن تصدر النتائج وتسلَّم بعد 48 ساعة من تاريخ إجراء الفحص”.

يذكر ان المستشفى كان قد أغلق قسم المختبر بعد اللغط الذي حصل نتيجة التحاليل الغير دقيقة، التي صدرت عن مختبره في شهر يوليو-تموز، مما أدى إلى فتح تحقيق حينها.

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وطلع شهر آب ادعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على قاسم يزبك المسؤول عن مختبر الكورونا في مستشفى الرئيس الياس الهراوي بجرم تزوير شهادة طبية وأوراق رسمية واستعمال مزور ومزاولة مهنة.

وعلى مخالفة مرسوم تنظيم عمل المختبرات الطبية بالجرائم المنصوص عليه بالمواد 460 و495 و460/454 و459/454 و393 قانون عقوبات، والمرسوم الاشتراعي 75/1983 تنظيم عمل المختبرات الطبية.

وأشارت معلومات حينها أن بركات تقدم من وزير الصحة طالبا ملاحقة 5 أشخاص اخرين في المستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، وذلم لاتهامهم بالتقصير بمهامهم .