لبنان | بلدية بقسطا تسجل 13 حالة.. ولا إصابات جديدة في فنيدق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أعلنت بلدية بقسطا في بيان، عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرحبيل الى 13، حيث يلتزم المصابون الحجر المنزلي فيما تعافى 3 اشخاص من الفيروس.

واكد رئيس البلدية ابراهيم مزهر ان “التعاون مستمر بين البلدية وجميع السكان لمواجهة هذه الجائحة بكل الوسائل الممكنة، وأهمها متابعة كل الحالات المصابة حيث يجري التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومن اجراء المخالطين لهم لفحوصات ال PCR”.

واشار مزهر الى “اصابة احد رواد مسجد الصحابي الشرحبيل بن حسنة، حيث سيتم إغلاق المسجد لبضعة أيام حتى تتم عملية التعقيم وحصر عدد المصابين”.

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أكدت خلية الأزمة في فنيدق في بيان ألا “إصابات جديدة بكورونا اليوم وأن حالتين تماثلتا للشفاء، وبذلك يكون العدد 19 إصابة. وبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالي 12، علما ان العدد التراكمي هو 31 حالة منذ آذار الماضي، وعدد حالات الحجر المنزلي 48 حالة. في حين لم يتم تسجيل اي حالة وفاة حتى هذه الساعة”.

ودعت الى “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية واهمها وضع الكمامة بشكل الزامي”، وكررت تحذيرها و”تحميل المسؤولية الأخلاقية والشرعية لكل المخلين بالأمن الصحي في بلدتنا، والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإلغاء أشكال التجمعات كافة تحت شعار نلتزم لننتصر”.

أعلنت خلية الطوارئ في بلدية حيزوق في بيان، عن حالتي شفاء، مشددة على “التزام الحجر في انتظار شفاء الحالات الأربع الأخرى”.