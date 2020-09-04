لبنان | تجنبا للتقنين القسري.. كهرباء “جبيل وبيبلوس” تدعو للتوفير في استعمال الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 58 دقيقة

تمنت شركة “كهرباء جبيل وبيبلوس للتعهدات الكهربائية ش.م.ل” في بيان على جميع المشتركين، “الالتزام في ظل الظروف الراهنة والانقطاع المستمر للتغذية العامة بالتيار، بأقصى درجات التوفير في استعمال التيار الكهربائي، لتتمكن الشركة الاستمرار بالتغذية 24/24 ، لنتجنب واياكم التقنين القسري”.

واكدت الشركة “ان فرق الصيانة لديها جاهزة كالعادة على مدار الساعة في خدمة المواطنين، ضمن نطاقها لتصليح اي عطل اذا ما طرأ على الشبكة، في ظل موجة الحر القاسية التي تضرب لبنان في هذه الايام”.

وجددت تأكيد “التزامها الوعد الذي قطعته في ان تكون فاتورة التيار من دون الربح حتى نهاية السنة، التزاما منها برسالتها الانسانية والاجتماعية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب في هذه الايام، وقد بدا ذلك واضحا وملموسا في الاشهر الماضية”.