لبنان | من هم الناشطين الذين التقاهم شنكر بدلا من مسؤولي السلطة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

تزامناً مع خط التشكيل الحكومي، يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بيروت، في جدول أعمال يخلو من للقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الموجودين في السلطة.

وكان لافتاً أن شينكر أعطى الأولوية لناشطين في المجتمع المدني، واستمع إلى رؤيتهم وتقييمهم للوضع القائم، وآفاق التغيير وضرورات الإصلاح، وذلك في اجتماع عقده معهم بعد ساعات على وصوله إلى العاصمة اللبنانية، مساء الأربعاء.

Advertisements

وتساءل كثيرون عن هوية الناشطين المدنيين الذين التقاهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في بيروت، عبر تطبيق “زووم”.

ونشر حساب السفارة في “تويتر”، صورة تجمع ستة ناشطين التقوا بشينكر عبر “زووم”، ليل الأربعاء.

وفي التفاصيل أنّ المسؤول الأميركي التقى ممثلة تجمع “مسيرة وطن” كارول أبو جودة، وممثلة حزب “تقدّم” لوري هاتانيان، وممثلة تجمع “لبنان عن جديد” تاين جرماني، وهي زوجة الناشط السياسي المنشق عن التيار الوطني الحر والمعارض له زياد عبس، إلى جانب وضاح صادق وخلفه سمير صليبا من تجمع “أنا خط أحمر”، اضافة الى حسين العشي من تجمع “منتشرين”.