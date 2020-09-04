لبنان | رعب من نترات المدخل “9”.. والمحقق العدلي استمع إلى دياب في ملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

في جديد التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان أمس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، وذلك ضمن التوجه القضائي للاستماع إلى مسؤولين سياسيين، بعد التحقيق مع أكثر من عشرين شخصاً، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم الشهر الماضي.

وكان القاضي فادي صوان قد استجوب يوم الثلاثاء الماضي مسؤول المخابرات في المرفأ العميد أنطوان سلوم، والرائد في أمن الدولة جوزف النداف، والرائد في الأمن العام شربل فواز، والرائد في الأمن العام داود فياض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.

في غضون ذلك، جدد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مطالبته بتحقيق دولي في كارثة المرفأ، وأشار في بيان، بمناسبة مرور شهر على «زلزال التفجير» الذي وقع في مرفأ بيروت، إلى أن سكان المدينة لم يحصلوا بعد على أجوبة شافية لأسئلة كثيرة تطرح نفسها حول ملابسات هذه النكبة التي حلت بعاصمتهم، وبلبنان بشكل عام، ولا كيف سيصار إلى مساعدة أولئك المفجوعين والمصابين بأنفسهم وبأرزاقهم وبمستقبلهم.

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وفي خوف من تكرار مأساة المرفأ التي هزت بيروت قبل شهر، قام فوج الهندسة في الجيش اللبناني – مديرية التوجيه بالكشف على 4 مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها”، حسب بيان قيادة الجيش على تويتر.

بدوره، كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بأن هناك حاويات أخرى تحتوي على مواد قابلة للانفجار وقال في مقابلة مع قناة (MTV) “رفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها”.

كما أضاف “نطلب من الجمارك تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات”،إلى ذلك، أكد أنه سيرفع دعوى بحق مجهول يوم الاثنين في موضوع تلك الحاويات الخطرة.

وكان المحقق العدلي القاضي فادي صوان قد أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.

وبذلك وصل عدد الموقوفين الإجمالي في قضية الانفجار المروع في بيروت ارتفع قبل يومين إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.