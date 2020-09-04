لبنان | 80 سنتميتراً للوصل لناجين محتملين.. والجيش يوضح ماحصل أمس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 9:09 صباحًا

لا تزال عمليات البحث عن ناجين محتملين في الجميزة، على قدم وساق منذ أمس، وأفدات معلومات صباح اليوم عن الاقتراب بقدر 80 سنتميتراً من الاشخاص المتأمل نجاتهم.

وكان ليل أمس قد شهد أخذاً ورد بين المتواجدين في المنطقة بانتظار خبر سار وأمل جديد، وبين عناصر من الجيش اللبناني، خاصة بعد توقف عمليات البحث في وقت متأخر من الليل.

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ولتوضيح صورة ما جرى قالت قيادة الجيش في بيان لها:

“تناقَلَ بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّه، وبالرغم من احتمال وجود أشخاص تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في مار مخايل-الأشرفية جراء انفجار مرفأ بيروت، فقد توقّفت أعمال البحث والإنقاذ في المبنى المذكور.

يهمّ قيادة الجيش أنْ توضح أنّ فريق البحث والإنقاذ التشيلي والفريق التابع للدفاع المدني أوقفا العمل عند الساعة 23.30 مساء أمس بسبب خطر انهيار أحد الجدران المتصدعة في المبنى، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة عناصر الفريقَين، وليس بناءً على طلب قيادة الجيش.

عندها قام عناصر الجيش بعزل المبنى وتمّت الاستعانة بمهندسِين عسكريِّين من وحدات الهندسة في الجيش ورافعتَين مدنيّتيَن تمكنتا من إزالة الأخطار وتأمين المبنى لاستمرار العمل، وطُلب من الفريقَين المذكورَين متابعة عملية البحث والإنقاذ وعاودا العمل عند الساعة 01.30 في الليلة نفسها، ولا تزال العملية مستمرة حتى الساعة.”